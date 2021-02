Covid, a Torre Annunziata altre 10 vittime a febbraio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Altri dieci morti a causa del Covid-19 a Torre Annunziata (Napoli), Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota fa sapere che il dato si riferisce al periodo che va dall’1 al 24 febbraio ed ‘‘e’ emerso in seguito ad una verifica fatta presso l’ufficio di Stato civile del Comune”, specificando come ”ad oggi non era arrivata alcuna comunicazione in merito da parte degli organi preposti’‘. Salgono così a 51 le vittime a Torre Annunziata da inizio pandemia. Sono 33 invece i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 307 tamponi effettuati, con l’indice di positivita’ che si attesta al 10,74%. Al contempo sono state ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Altri dieci morti a causa del-19 a(Napoli), Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che in una nota fa sapere che il dato si riferisce al periodo che va dall’1 al 24ed ‘‘e’ emerso in seguito ad una verifica fatta presso l’ufficio di Stato civile del Comune”, specificando come ”ad oggi non era arrivata alcuna comunicazione in merito da parte degli organi preposti’‘. Salgono così a 51 leda inizio pandemia. Sono 33 invece i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 307 tamponi effettuati, con l’indice di positivita’ che si attesta al 10,74%. Al contempo sono state ...

