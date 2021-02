Centri vaccinali anti-Covid19, il presidente Biancardi: “Contributo di un milione di euro ai Comuni per l’allestimento” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn milione di euro a favore dei Comuni per le spese relative all’allestimento dei Centri per la campagna vaccinale anti-Covid19. Il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, ha approvato una direttiva per la concessione di contributi alle amministrazioni che si sono fatte carico di allestire i poli per la somministrazione delle dosi dei vaccini contro il nuovo Coronavirus. “I Comuni dell’Irpinia si sono accollati i costi per preparare le strutture e per garantire la logistica della campagna di vaccinazione sul territorio provinciale nei 22 poli specifici individuati. Per fare ciò, i municipi hanno dovuto attingere dai propri bilanci. Una spesa che non è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUndia favore deiper le spese relative aldeiper la campagna vaccinale. Ildella Provincia di Avellino, Domenico, ha approvato una direttiva per la concessione di contributi alle amministrazioni che si sono fatte carico di allestire i poli per la somministrazione delle dosi dei vaccini contro il nuovo Coronavirus. “Idell’Irpinia si sono accollati i costi per preparare le strutture e per garre la logistica della campagna di vaccinazione sul territorio provinciale nei 22 poli specifici individuati. Per fare ciò, i municipi hanno dovuto attingere dai propri bilanci. Una spesa che non è ...

