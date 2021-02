Censura digitale si abbatte su Byoblu | “Stop alla pubblicità e agli abbonamenti”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pari oportunità e libertà di opinione. È successo al rinomato e seguito video Blog di Claudio Messora. Youtube ha deciso di togliere la possibilità a un libero cittadino di esprimere il proprio giudizio sospendendo il canale per due settimane e togliendo lae tutti gli. “Buongiorno, nel corso di un recente controllo, il nostro team di esperti di norme ha esaminato attentamente i video che hai caricato sul tuo canale. Abbiamo riscontrato che buona parte del tuo canale non è conforme con le norme per la monetizzazione. A partire da oggi, il tuo canale non è più idoneo…”, ha comunicato la piattaforma a Messora. Il fondatore del canale, Messora, raccontando cosa è successo, scrive sul sito.com: “Dopo due settimane di sospensione assolutamente illegittime, da parte di Youtube, ...

SimoPoli12 : RT @IlPrimatoN: ??? IN EDICOLA DAL 5 FEBBRAIO ??? IMBAVAGLIAMO LUI Ribelliamoci alla censura social, è l'ora della sovranità digitale Il… - C_Randieri : Il 20 dicembre è stato pubblicato il Digital Services Act, la proposta di regolamento europeo che si occupa delle c… - paoloro82714785 : @MarcoSanavia1 Si mormora sotto il controllo della censura digitale...basta evitare chat compromettenti...d'altro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Censura digitale

Agenda Digitale

... quella che disponeva la didatticaintegrata al 100% anche nella primaria e secondaria di ... e unaarriva anche nell'assolvimento e garanzia dello standard minimo dei servizi ...... senza alcun tipo di restrizione o. In un rapporto di Bernardo's, società benefica ... Il mondo dele la loro esperienza di vita nello stesso vanno condivisi, vanno vissuti insieme, il ...In breve tempo, migliaia di cinesi hanno riempito le stanze di Clubhouse per discutere di democrazia, politica, piazza Tienanmen, gestione del potere tra Pechino e Taiwan, fatti di Hong Kong. Ma l’ebr ...Disconnettere i cittadini, controllare le informazioni: la censura di Internet in Africa è sempre più utilizzata. Come e dove è praticata, i diritti in gioco e gli impatti su scuola, sanità, economia ...