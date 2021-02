Cambiano i personaggi ma non la storia: Gf Vip 5 “troppo” arcobaleno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In un’intervista su Today Imma Battaglia commenta la relazione tra Rosalinda e Dayane: “Una mistificazione che ha solo creato confusione” L’attivista Lgbt Imma Battaglia è stata intervistata e ha commentato questa edizione del reality Grande Fratello Vip, definendolo – a parte il momento di Gabriel Garko, “una forzatura” sulle altre storie nate nella casa. In particolare Imma non crede “minimamente alla storia svelata da Dayane perché “l’amore vero, quello passionale, non ti fa controllare e non ti riesce a far fermare”. Sul coming out dell’attore ha commentato: “Credo che il momento di Gabriel Garko sia stato intenso, doloroso, sofferto, sfruttato ma sfruttato anche male. Le lacrime di un uomo davanti a una confessione di una vita sono state importanti. Meritavano molto di più secondo me. Dopo di che c’è stata una forzatura, un’esibizione continua di tutto quello che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In un’intervista su Today Imma Battaglia commenta la relazione tra Rosalinda e Dayane: “Una mistificazione che ha solo creato confusione” L’attivista Lgbt Imma Battaglia è stata intervistata e ha commentato questa edizione del reality Grande Fratello Vip, definendolo – a parte il momento di Gabriel Garko, “una forzatura” sulle altre storie nate nella casa. In particolare Imma non crede “minimamente allasvelata da Dayane perché “l’amore vero, quello passionale, non ti fa controllare e non ti riesce a far fermare”. Sul coming out dell’attore ha commentato: “Credo che il momento di Gabriel Garko sia stato intenso, doloroso, sofferto, sfruttato ma sfruttato anche male. Le lacrime di un uomo davanti a una confessione di una vita sono state importanti. Meritavano molto di più secondo me. Dopo di che c’è stata una forzatura, un’esibizione continua di tutto quello che ...

SharkAt96199607 : @claudio_2022 Cambiano i personaggi ma le usanze restano le stesse,ma veramente credevate che Draghi fosse il salva… - Gio_Rossi74 : - La mia memoria fa brutti scherzi: dimentica e ricorda a rate; - Personaggi che cambiano e fanno cambiare opinione… - fabrijoke : @lievemente @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Io no! Almeno fino a che non cambiano linea politica e personaggi - ebutmaybeweare : @voiddgio Eh infatti mi ricordavo lei ahaha e l’avevo cercata da poco perché sta con un altro attore... pensavo di… - paolagri2 : @giancarlodeoda1 @MPSkino Il Pd , mi dispiace a dirlo , ma in questo momento è indifendibile si è arroccato su posi… -