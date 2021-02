Caivano | Arcigay | “Paradosso su Ciro Migliore in carcere femminile”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Purtroppo c’è questoche un uomo si possa ritrovare in reparti femminili. Se non ci sono norme a specificare dove le persone vadano collocate in, è ovvio che valga il documento. E in questo momento ‘donna’ non descrive il vero sesso di, che è appunto maschile”. Lo afferma in un’intervista a iNews24.it Daniela Falanga, presidente dell’di Napoli, commentando l’arresto e la reclusione in undi, ragazzo transgender fidanzato di Maria Paola Gaglione, morta a settembre ad Acerra (Napoli) mentre veniva inseguita da suo fratello in sella a uno scooter. L'articolo proviene da Anteprima24.it.