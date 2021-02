Atp Rotterdam 2021: Berrettini si cancella, Sinner entra nel main draw (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non prenderà parte all’Atp 500 di Rotterdam Matteo Berrettini, ancora alle prese con un infortunio. Il tennista azzurro, che si è dovuto ritirare dagli Australian Open 2021 per un problema addominale, non ha recuperato del tutto ed ha preferito non correre rischi inutili. Il suo posto in tabellone lo prenderà un altro azzurro, ovvero Jannik Sinner. Buone notizie anche per gli organizzatori del torneo, che potranno assegnare a qualche altro giocatore la wild card riservata all’altoatesino. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non prenderà parte all’Atp 500 diMatteo, ancora alle prese con un infortunio. Il tennista azzurro, che si è dovuto ritirare dagli Australian Openper un problema addominale, non ha recuperato del tutto ed ha preferito non correre rischi inutili. Il suo posto in tabellone lo prenderà un altro azzurro, ovvero Jannik. Buone notizie anche per gli organizzatori del torneo, che potranno assegnare a qualche altro giocatore la wild card riservata all’altoatesino. SportFace.

