Atp Montpellier 2021 | Humbert e Goffin rischiano | ma approdano ai quarti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nel secondo turno del torneo Atp diil francese Ugo, dopo una serrata lotta a suon di tie-break, supera in rimonta in tre set 6-7(4) 7-6(5) 7-6(5) l’olandese Tallon Griekspoor e stacca il passa per idi finale dove incontrerà il vincente della sfida tra Roberto Bautista Agut e Gregoire Barrere.. Rischia grosso anche il belga David, tra vari incertezze ed errori, supera in tre parziali 4-6 6-4 7-5 il francese Benjamin Bonzi, autore di un’ottima prova e più volte vicino all’impresa. Ora sulla strada del numero 14 del ranking Atp ci sarà l’azzurro Lorenzo Sonego. SportFace.