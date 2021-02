Atalanta-Real, dove vederla. Blancos decimati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La grande sfida arriva nel momento migliore per la Dea. Undici giovane per Zidane Atalanta-Real, dove vederla Atalanta-Real, dove vederla Atalanta-Real, dove vederla – La consacrazione dell’Atalanta nel calcio internazionale passa soprattutto da serate come questa. Il Real Madrid, la squadra che ha vinto più Champions League nella storia, fa visita nella partita di andata degli ottavi di finale della massima competizione europea proprio alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini, che non andrà di certo in scena con l’intenzione di ricoprire un ruolo marginale. La partita più attesa dai bergamaschi (diretta tv dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La grande sfida arriva nel momento migliore per la Dea. Undici giovane per Zidane– La consacrazione dell’nel calcio internazionale passa soprattutto da serate come questa. IlMadrid, la squadra che ha vinto più Champions League nella storia, fa visita nella partita di andata degli ottavi di finale della massima competizione europea proprio alla squadra allenata da Gian Piero Gasperini, che non andrà di certo in scena con l’intenzione di ricoprire un ruolo marginale. La partita più attesa dai bergamaschi (diretta tv dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport ...

ChampionsLeague : ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Atalanta_BC : Il Real a #BergAMO! ???? The Blancos come to Bergamo! ? ???? @ChampionsLeague - RO16 - 1st leg ?? @realmadrid ??… - GoalItalia : Il Real era a caccia della Decima ?? L'Atalanta era in Serie B ?? 10 anni fa, #AtalantaRealMadrid in Champions sembr… - TheJohnMario : RT @ChampionsLeague: ??? Stadio di Bergamo ?? ?? Atalanta ?? Real Madrid #UCL - Calciodiretta24 : Risultati calcio live, 24 febbraio 2021: l’Atalanta sfida il Real Madrid -