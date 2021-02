Arezzo – Arrestato 44enne per coltivazione abusiva di Marijuana (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non si era scoraggiato, J.A. 44 anni aretino con qualche precedente per spaccio per stupefacenti alle spalle, che per “coltivare” il suo hobby in un piccolo appartamento senza giardino alla periferia di Arezzo aveva allestito ben due stanze dell’abitazione a vere proprie serre professionali, detto in gergo “Grow Room”. Nel vivaio artigianale che aveva ricavato Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non si era scoraggiato, J.A. 44 anni aretino con qualche precedente per spaccio per stupefacenti alle spalle, che per “coltivare” il suo hobby in un piccolo appartamento senza giardino alla periferia diaveva allestito ben due stanze dell’abitazione a vere proprie serre professionali, detto in gergo “Grow Room”. Nel vivaio artigianale che aveva ricavato

