Aprire agenzia in franchising: trend 2021 nel settore immobiliare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le reti di franchising attive in Italia ammontano a 980, secondo l’ultimo rapporto stilato da Assofranchising relativo al trend nel 2019. Di queste reti ben 880 sono di matrice italiana, segno inequivocabile del trionfo di questo settore nel panorama dell’imprenditoria nazionale. In un mercato sempre più competitivo e di difficile accesso, un modello economico basato sul risk sharing sembra la via più praticabile. Il vivo interesse per questo tipo di business è comprovato anche dal numero crescente di ricerche sul web relative a come Aprire agenzia in franchising. Sono sempre di più quindi gli italiani interessati a questo tipo di imprenditoria. In merito ai settori più richiesti, spicca soprattutto quello immobiliare che risulta essere il più ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le reti diattive in Italia ammontano a 980, secondo l’ultimo rapporto stilato da Assorelativo alnel 2019. Di queste reti ben 880 sono di matrice italiana, segno inequivocabile del trionfo di questonel panorama dell’imprenditoria nazionale. In un mercato sempre più competitivo e di difficile accesso, un modello economico basato sul risk sharing sembra la via più praticabile. Il vivo interesse per questo tipo di business è comprovato anche dal numero crescente di ricerche sul web relative a comein. Sono sempre di più quindi gli italiani interessati a questo tipo di imprenditoria. In merito ai settori più richiesti, spicca soprattutto quelloche risulta essere il più ...

RossanoBibalo : @Agenzia_Ansa Da 1 anno chiudiamo oggi per aprire domani, incompetenti, incapaci e irresponsabili, questo siete. #vergogna #Speranza - rossodisera00 : @Agenzia_Italia Senso ? Io da analfabeta capisco però aprire ristoranti anche la sera porterà ad avere molte più… - Agenzia_Dire : @DarioNardella appoggia l'idea di @sbonaccini: 'Se non riapriamo i #ristoranti dove c'è controllo, la gente si ritr… - VincenzoAuriemm : @Agenzia_Ansa l’importante aprire bar e ristoranti per migliorare la cultura degli italiani e dei nostri figli - xxfede99 : @LuigiCardamone2 @BramucciMatteo @Agenzia_Ansa Oh signore ma hai mai letto le competenze del TEU? Che c'entrano le… -