Appalti e rifiuti sversati in mare | ecco i nomi degli indagati VIDEO

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Stamattina il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal G.I.P del Tribunale di Napoli nei confronti di 18 persone. Misura cautelare custodia in carcere, per: 1. ABBATE Salvatore, nato a Napoli il 29.03.1968, per i reati ex art. 319 – 321 – 648 bis e 512 bis c.p.; 2. SAVINO Giuseppe, nato a Napoli il 29.02.1976, per reati ex art. 648 ter c.p. – art. 8 D.Lgs. 74/2000 e 512 bis c.p.; 3. TELESCO Salvatore, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 29.12.1989, per il reato ex art. 648 bis c.p.. Misura cautelarearresti domiciliari, per: 4. ABATE Cristina, nata a Napoli l’11.12.1959, per i reati ex art. 648 bis e 512 bis c.p.; 5. ...