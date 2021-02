Afragola, trovato cadavere carbonizzato nel parcheggio di un centro commerciale: si indaga (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il cadavere semicarbonizzato di un uomo è stato trovato in un’auto data alle fiamme nel parcheggio di un supermercato di Afragola, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto nello spazio esterno destinato al posteggio del centro commerciale “Le porte di Napoli”, a pochi chilometri dal capoluogo partenopeo. Leggi anche >> Morto Antonio Catricalà, si è suicidato con un colpo di pistola Afragola, trovato cadavere carbonizzato nel parcheggio di un centro commerciale: non si esclude alcuna pista Giunti nel parcheggio di Afragola dopo una segnalazione della centrale operativa della questura, gli agenti del ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ilsemidi un uomo è statoin un’auto data alle fiamme neldi un supermercato di, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è avvenuto nello spazio esterno destinato al posteggio del“Le porte di Napoli”, a pochi chilometri dal capoluogo partenopeo. Leggi anche >> Morto Antonio Catricalà, si è suicidato con un colpo di pistolaneldi un: non si esclude alcuna pista Giunti neldidopo una segnalazione della centrale operativa della questura, gli agenti del ...

rep_napoli : Afragola, trovato corpo semicarbonizzato in auto nel parcheggio di un centro commerciale [di Raffaele Sardo] [aggio… - rep_napoli : Afragola, trovato corpo semicarbonizzato in auto nel parcheggio di un centro commerciale [di Raffaele Sardo] [aggio… - Notiziedi_it : Afragola, trovato corpo carbonizzato in auto nel parcheggio di un centro commerciale - statodelsud : Afragola, trovato cadavere carbonizzato in un’auto - Pino__Merola : Afragola, trovato cadavere carbonizzato in un’auto -