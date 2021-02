AmorosoCisl : RT @cislromagna: Sogniamo un 2021 di rinascite e ripartenze - dichiara Stefania Battistini - quindi abbiamo deciso di aprire 2 nuovi sporte… - FIMCISLROMAGNA : ADICONSUM Romagna: 340mila euro recuperati per i consumatori nel 2020 - cislromagna : Sogniamo un 2021 di rinascite e ripartenze - dichiara Stefania Battistini - quindi abbiamo deciso di aprire 2 nuovi… -

"Le attività di assistenza riguardano per il 60% problematiche con le compagnie telefoniche e compagnie energetiche" afferma Stefania Battistini dell'associazione a difesa dei ...I numeri dilo confermano: 750 nuovi soci ogni anno ed un ritorno economico a loro favore di 346.750 nel 2020, tramite il rimborso di importi non dovuti o lo storno di importi ...I numeri di Adiconsum Romagna lo confermano: 750 nuovi soci ogni anno ed un ritorno economico a loro favore di 346.750€ nel 2020, tramite il rimborso di importi non dovuti o lo storno di importi ...Bilancio in crescita per l'associazione italiana difesa consumatori (Adiconsum) Romagna, promossa dalla Cisl, che ha raggiunto 750 nuovi soci ogni anno e registra un ritorno economico di 346 mila euro ...