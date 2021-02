VIDEO Luna Rossa, la premiazione sul podio con la Prada Cup e il tributo degli aborigeni (Di martedì 23 febbraio 2021) Grande festa ad Auckland (Nuova Zelanda) per Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup 2021, competizione che metteva in palio un posto per la Finale dell’America’s Cup contro Emirates Team New Zealand. Un successo netto contro Ineos Uk (7-1) di grandissimo rilievo sia per la forza degli avversari che per tutto quello che aveva accompagnato questa competizione: tra le tensioni tipiche di una manifestazione del genere, al mini-lockdown scattato per Covid in terra neozelandese, con diverse chiacchiere sulla ripresa delle regate. Alla fine della fiera, tutto dimenticato ed è il momento di festeggiare e di lasciarsi andare, almeno per oggi, all’entusiasmo per un riscontro così prestigioso. Una cerimonia nella quale vi è stato anche il tributo degli aborigeni, con la loro ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Grande festa ad Auckland (Nuova Zelanda) per, vincitrice dellaCup 2021, competizione che metteva in palio un posto per la Finale dell’America’s Cup contro Emirates Team New Zealand. Un successo netto contro Ineos Uk (7-1) di grandissimo rilievo sia per la forzaavversari che per tutto quello che aveva accompagnato questa competizione: tra le tensioni tipiche di una manifestazione del genere, al mini-lockdown scattato per Covid in terra neozelandese, con diverse chiacchiere sulla ripresa delle regate. Alla fine della fiera, tutto dimenticato ed è il momento di festeggiare e di lasciarsi andare, almeno per oggi, all’entusiasmo per un riscontro così prestigioso. Una cerimonia nella quale vi è stato anche il, con la loro ...

SkySport : Luna Rossa batte Team Uk e vince la Prada Cup: ora la sfida a New Zealand. VIDEO - SkySport : LUNA ROSSA DA SOGNO Torna in finale di #AmericasCup ??? @guidomeda ?? - Corriere : La vittoria di Luna Rossa in un minuto: la gara, la gioia e la festa - OA_Sport : #VIDEO Viviamo i momenti della premiazione di Luna Rossa di questa Prada Cup 2021: tutto l'entusiasmo dell'equipagg… - stjllinlove : RT @stateofharold: e se solo potessi ti darei la Luna. -