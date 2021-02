TIM conferma l’accordo con DAZN per i diritti TV della Serie A (Di martedì 23 febbraio 2021) per il prossimo triennio 2021-2024. Si spiega così la maxi offerta presentata da DAZN per il pacchetto da 7 partite di Serie A! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 23 febbraio 2021) per il prossimo triennio 2021-2024. Si spiega così la maxi offerta presentata daper il pacchetto da 7 partite diA! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : TIM conferma Più GIGA a minor costo: ecco gli effetti della pandemia sulle tariffe telefoniche ... gli operatori che dispongono di una rete proprietaria (TIM, Vodafone, WindTre e Iliad): - 9,3%, ... Crescono le attivazioni di offerte 5G : lo studio conferma poi un nuovo trend: nell'ultimo anno, ...

Il FTSEMib conferma il ribasso Telecom Italia TIM oscilla intorno alla parità ( - 0,13% a 0,38 euro) . Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione della compagnia telefonica per l'esame dei risultati finanziari del 2020 e l'...

