Temptation Island, Francesco Chiofalo tradito? L'influencer romano, dopo lo sfogo per il suo maialino polpetta non accettato negli hotel, ha parlato di alcune situazioni personali; Chiofalo ha parlato di tradimenti che sono stati fatti a sua insaputa e parla anche della conoscenza tra Antonella Fiordelisi e Nicolò Zaniolo, discussa anche durante la puntata di Tiki Taka. Giorni pieni quelli di un influencer da oltre 1,5 milioni di followers; tra sponsorizzazioni, collaborazioni e ospitate da Barbarella Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island GF Vip, Andrea Zenga rompe il silenzio dopo l'eliminazione: le prime parole uno degli ultimi eliminati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga. Giunto in nomination con Stefania Orlando e Samantha De Grenet, l'ex concorrente di Temptation Island è stata costretto ad abbandonare il gioco ad un passo dalla finale. Entrato nel corso del gioco a Dicembre scorso, il giovane Zenga ha dovuto lasciare i suoi compagni di viaggio ...

Andrea Zenga nel mirino: critiche da parte di Lory del Santo A pochi giorni dalla fine del reality l'ex volto di Temptation Island ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia. La puntata di ieri sera è stata piena di colpi di scena. In particolare è ...

Georgette Polizzi: “Ho pensato di non farcela”, e quella forza di rialzarsi, sempre Intervista esclusiva a Georgette Polizzi, l'amata stilista ha aperto il suo mondo, fatto di sofferenze e amore: "Ho pensato di non farcela".

