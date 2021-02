Star debutta in Italia su Disney+ con più di 450 titoli esclusivi (Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi, 23 febbraio 2021, su Disney+ sbarca il nuovo canale Star con 450 titoli esclusivi rivolti ad un pubblico di adulti L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi, 23 febbraio 2021, susbarca il nuovo canalecon 450rivolti ad un pubblico di adulti L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoTechNet : Star debutta in Italia su Disney+ con più di 450 titoli esclusivi - TuttoAndroid : Star debutta in Italia su Disney+ con più di 450 titoli esclusivi - michele_bulgini : Debutta #Star su @DisneyPlusIT e niente non sai da dove iniziare a vedere - TwitGinger : Oggi è il giorno di #DisneyPlusStar! Vi siete già iscritti? Ecco come fare! - NethipEdien2000 : RT @Primaonline: Star, brand di intrattenimento di Disney+, debutta in Italia. Incluse produzioni locali ed esclusive 'Star Original' https… -