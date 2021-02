Si nasconde nei bagni del supermercato e stupra una donna: è caccia all’uomo (Di martedì 23 febbraio 2021) Un uomo ha violentato una 55enne che si trovava al supermercato con il marito per fare la spesa. Ha aspettato che entrasse in bagno per stuprarla La polizia di Filadelfia sta cercando un uomo accusato di aver violentato una donna all’interno del negozio di Center City Macy’s. L’incidente è avvenuto domenica intorno alle 11:30 al L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Un uomo ha violentato una 55enne che si trovava alcon il marito per fare la spesa. Ha aspettato che entrasse in bagno perrla La polizia di Filadelfia sta cercando un uomo accusato di aver violentato unaall’interno del negozio di Center City Macy’s. L’incidente è avvenuto domenica intorno alle 11:30 al L'articolo NewNotizie.it.

