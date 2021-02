Roma | torna in aula il Psi | la consigliera Grancio cita Pertini

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – Il Psi è tornato ufficialmente in aula Giulio Cesare. Questo pomeriggio, come annunciato nei giorni scorsi, è stato costituito il gruppo dei socialisti in Assemblea Capitolina. A rappresentare lo storico partito della sinistra italiana è la consigliera Cristina Grancio.

Nicolò Zaniolo corre verso il rientro. Dopo il consulto con il professor Fink dei giorni scorsi, oggi il centrocampista dellaè tornato a lavorare in campo con il pallone a 4 mesi dalla rottura del legamento crociato. A metà marzo, invece, è programmata l'ultima visita con il medico che lo ha operato per ottenere il via ...Centravantidal 1' Dzeko con alle sue spalle Pedro e Pellegrini.- Braga, le probabili formazioni Queste le probabili formazioni di- Braga(3 - 4 - 2 - 1) : 13 Pau Lopez; 23 ...Nicolò Zaniolo corre verso il rientro. Dopo il consulto con il professor Fink dei giorni scorsi, oggi il centrocampista della Roma è tornato a lavorare in campo con il pallone a 4 mesi dalla rottura d ...Il talento di proprietà della Roma oggi è tornato ad allenarsi a Trigoria, intanto la sua bella fidanzata lo sta per raggiungere a Roma.