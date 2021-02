Rep.Congo: sindaco Limbiate, 'ieri Attanasio aveva inviato a genitori video missione' (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - I genitori di Luca Attanasio, l'ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo ucciso ieri in un attentato, ieri mattina alle 9 avevano ricevuto dal figlio una foto che lo ritraeva con il carabiniere Vittorio Iacovacci e un video della partenza della missione della World Food Program. Poco dopo, alle 12, hanno ricevuto la telefonata della morte del figlio. Lo racconta Antonio Romeo, sindaco di Limbiate, il paese in provincia di Monza e Brianza, dove Attanasio è cresciuto, "Si può solo immaginare lo strazio della famiglia", dice il sindaco, contattato dall'Adnkronos. "Mi hanno fatto vedere sul telefono il video e le foto, ricevuti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Idi Luca, l'ambasciatore nella Repubblica Democratica deluccisoin un attentato,mattina alle 9no ricevuto dal figlio una foto che lo ritraeva con il carabiniere Vittorio Iacovacci e undella partenza delladella World Food Program. Poco dopo, alle 12, hanno ricevuto la telefonata della morte del figlio. Lo racconta Antonio Romeo,di, il paese in provincia di Monza e Brianza, doveè cresciuto, "Si può solo immaginare lo strazio della famiglia", dice il, contattato dall'Adnkronos. "Mi hanno fatto vedere sul telefono ile le foto, ricevuti ...

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - pappetbastard : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… - SomoIntOff : RT @_Carabinieri_: Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci, cadut… -