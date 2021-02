Recovery fund: al via la fase operativa. Regole e tempistiche per i progetti nazionali (Di martedì 23 febbraio 2021) È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 57 del 18 febbraio 2021 il Regolamento, approvato dal Parlamento Europeo il 10 febbraio scorso, che di fatto istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il Regolamento fornisce tutte le indicazioni per gli stati per accedere ai fondi stanziati dall’Unione Europea per la ripresa in seguito alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, il cosiddetto Recovery fund. Questo sancisce l’inizio della fase operativa del Recovery fund, dettando le Regole ai quali gli Stati devono sottostare nello strutturare i propri piani nazionali. L’Italia aveva già predisposto il Recovery Plan nazionale, il cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il ... Leggi su leggioggi (Di martedì 23 febbraio 2021) È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 57 del 18 febbraio 2021 il Regolamento, approvato dal Parlamento Europeo il 10 febbraio scorso, che di fatto istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il Regolamento fornisce tutte le indicazioni per gli stati per accedere ai fondi stanziati dall’Unione Europea per la ripresa in seguito alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, il cosiddetto. Questo sancisce l’inizio delladel, dettando leai quali gli Stati devono sottostare nello strutturare i propri piani. L’Italia aveva già predisposto ilPlan nazionale, il cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il ...

