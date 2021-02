Quel party abusivo al bar. E il pr amico di Genovese fa il "fantasma" e scappa (Di martedì 23 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio L'amico di Alberto Genovese, Daniele Leali, è stato beccato a fare festa in un bar dopo le ore 22. Multato per divieto di assembramento e violazione del coprifuoco party con "sopresa" (della polizia locale) per Daniele Leali, l'amico fidato di Alberto Genovese, beccato a fare festa in un locale di Milano dopo le ore 22. Fermato per i controlli di routine, il pr ha fornito agli agenti una patente illegibile salvo poi darsela a gambe levate. Identificato attraverso la banca dati della prefettura ora rischia di insaccare un multa salatissima per violazione del coprifuoco e del divieto di assembramento. Il party al bar I fatti risalgono alla serata di lunedì 22 febbraio. Gli agenti dell'Annonaria si aggirano per le vie del centro di Milano poco dopo le ore ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio L'di Alberto, Daniele Leali, è stato beccato a fare festa in un bar dopo le ore 22. Multato per divieto di assembramento e violazione del coprifuococon "sopresa" (della polizia locale) per Daniele Leali, l'fidato di Alberto, beccato a fare festa in un locale di Milano dopo le ore 22. Fermato per i controlli di routine, il pr ha fornito agli agenti una patente illegibile salvo poi darsela a gambe levate. Identificato attraverso la banca dati della prefettura ora rischia di insaccare un multa salatissima per violazione del coprifuoco e del divieto di assembramento. Ilal bar I fatti risalgono alla serata di lunedì 22 febbraio. Gli agenti dell'Annonaria si aggirano per le vie del centro di Milano poco dopo le ore ...

