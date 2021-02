Prof sospeso per insulti a Giorgia Meloni Ora la destra molli i sensi di colpa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb – L’aspetto più grottesco della vicenda riguarda le scuse di Giovanni Gozzini per le sue esternazioni ingiuriose contro. Il decadimento attuale è tale che tale personaggio non abbia il coraggio delle proprie idee, perché di ciò si tratta: idee espresse malamente. Non importa difatti scomodare questiessorini universitari per sentir opinioni simili sulle persone di: basta entrare in uno dei tanti centri sociali che affollano le nostre città e scopriremo che un gran numero di intellettuali progettano “dieci, cento, mille Piazzale Loreto”. Ma si va oltre, poiché Giovanni Gozzini è statoin via cautelativa dal rettore dell’Università di Siena Luigi Frati, in attesa che il Collegio di disciplina si esprima sulla proposta di sospendere il ...