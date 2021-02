Noleggio a lungo termine auto in crescita tra i privati: ecco come funziona e perché piace agli automobilisti (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Noleggio a lungo termine dell’auto da parte dei privati conferma la propria natura anticiclica. Ed anzi, risulta in crescita proprio in un periodo nel quale complessivamente il comparto si trova a confrontarsi con il calo delle vendite dettate dal coronavirus e con la crisi economica seguita alla pandemia. D’altra parte, quest’ultima ha dato vita a un profondo cambiamento nella mobilità urbana. Basti pensare all’impennata nella crescita dello smart working e al fatto che il lavoro agile diventerà con molta probabilità una modalità stabile anche quando avremo finalmente superato le problematiche attuali. In questo frangente, la flessibilità nella gestione della propria autovettura diventa un valore aggiunto per moltissimi ... Leggi su notizieora (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildell’da parte deiconferma la propria natura anticiclica. Ed anzi, risulta inproprio in un periodo nel quale complessivamente il comparto si trova a confrontarsi con il calo delle vendite dettate dal coronavirus e con la crisi economica seguita alla pandemia. D’altra parte, quest’ultima ha dato vita a un profondo cambiamento nella mobilità urbana. Basti pensare all’impennata nelladello smart working e al fatto che il lavoro agile diventerà con molta probabilità una modalità stabile anche quando avremo finalmente superato le problematiche attuali. In questo frangente, la flessibilità nella gestione della propriavettura diventa un valore aggiunto per moltissimi ...

