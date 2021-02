Noemi, “Glicine”: testo del brano in gara a Sanremo 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Si chiama “Glicine” il brano che Noemi porterà sul palco di Sanremo 2021: “Un pezzo emozionante” che si augura possa “essere un arcobaleno” Noemi concorrerà al Festival di Sanremo 2021 con l’inedito “Glicine“. L’artista ha confidato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: “Quando mi ha chiamato Amadeus ho passato il telefono a mio marito, siccome era un numero sconosciuto, perché pensavo fosse qualche call center e invece era lui!“. Su Glicine ha dichiarato: “E’ una canzone in cui mi ritrovo molto, è un pezzo emozionante». Il suo augurio è che il pezzo “possa essere un arcobaleno che colora finalmente questo cielo che nell’ultimo anno non è stato proprio chiaro“. Per saperne di più Noemi, ... Leggi su zon (Di martedì 23 febbraio 2021) Si chiama “” ilcheporterà sul palco di: “Un pezzo emozionante” che si augura possa “essere un arcobaleno”concorrerà al Festival dicon l’inedito ““. L’artista ha confidato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: “Quando mi ha chiamato Amadeus ho passato il telefono a mio marito, siccome era un numero sconosciuto, perché pensavo fosse qualche call center e invece era lui!“. Suha dichiarato: “E’ una canzone in cui mi ritrovo molto, è un pezzo emozionante». Il suo augurio è che il pezzo “possa essere un arcobaleno che colora finalmente questo cielo che nell’ultimo anno non è stato proprio chiaro“. Per saperne di più, ...

NoemiAddicted : Ora che Non posso più tornare A quando ero bambina Ed ero salva da ogni male E da te, da te, da te... #glicine #noemi #Sanremo2021 - NoemiAddicted : Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infiniti Forse è solo che mi manca parte Di un passato lontano come Marte… - NoemiAddicted : Scommetto che Ora non prendi più L’abitudine di far Sempre come vuoi tu. E quando arriva sera Mi manca l’atmosfera… - NoemiAddicted : E quando arriva sera Invadi la mia sfera Non è la primavera Che non sento da un po’. Non sento da un po’ I brividi… - NoemiAddicted : Mi dici che Che non funziona più Siamo soli adesso noi Sopra a un pianeta blu. #glicine #noemi #Sanremo2021 -