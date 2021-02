Morto l’ex pilota di motociclismo Fausto Gresini: da due mesi lottava contro il Covid (Di martedì 23 febbraio 2021) «La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al Covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto». Ad annunciare la morte dell’ex motociclista è il Team Gresini, la scuderia che porta il suo nome. «Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese – si legge nella nota – e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo». Gresini era stato ricoverato a fine dicembre all’ospedale Maggiore di Bologna e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni per complicanze lagate al Covid. Nella tarda serata di ieri si sono accavallate voci di ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) «La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo duedi lotta alci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao». Ad annunciare la morte delmotociclista è il Team, la scuderia che porta il suo nome. «Tutta laRacing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese – si legge nella nota – e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo».era stato ricoverato a fine dicembre all’ospedale Maggiore di Bologna e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni per complicanze lagate al. Nella tarda serata di ieri si sono accavallate voci di ...

