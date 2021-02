Montebelluna in lutto | addio al fotografo Gino Limarilli

(Di martedì 23 febbraio 2021)è mancato all'affetto dei suoi cari lunedì mattina, 22 febbraio, in ospedale a Castelfranco Veneto dov'era stato ricoverato per una polmonite. Aveva 70 anni e la notizia della sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Montebelluna lutto

TrevisoToday

Dal nonno e dal papà Tullio, invece, aveva ereditato la passione e lo studio fotografico in cui ha lavorato per buona parte della sua vita diventando il fotografo ufficiale del 'Calcio', ......fino a pochi mesi fa lavorava come contabile amministrativa alla Antis Stylmartin di: ... Margherita aveva già dovuto convivere con un, la morte prematura per leucemia di una sorella. ...Mamma si getta dal ponte con in braccio il figlioletto, una tragedia immensa che si è consumata lo scorso fine settimana nel Trevigiano. Margherita Bandiera, 31 anni, ha percorso fra la ...GLI SFOGHI Margherita fino a pochi mesi fa lavorava come contabile amministrativa alla Antis Stylmartin di Montebelluna: dopo il matrimonio ... Margherita aveva già dovuto convivere con un lutto, la ...