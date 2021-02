MMA: il video di una rissa tra una star del football universitario e un praticante di MMA diventa virale (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, una star del football universitario è convalescente dopo aver quasi perso un occhio in una rissa con un uomo praticante MMA all’inizio di questo mese a Norman, Okla. La polizia sta indagando dopo che il Wide Receiver dell’Oklahoma Sooners, Spencer Jones è stato brutalmente picchiato in un video che è diventato rapidamente virale dopo essere stato pubblicato lo scorso venerdì. Jones e un altro uomo sembrano istigare la lotta, imprecando e spingendo altri due uomini. Dopo che l’altro uomo spinge uno dei due ragazzi, Jones viene rapidamente preso a pugni e portato a terra. L’uomo che ha preso a pugni Jones lo abbatte e si prepara per uno strangolamento. L’uomo che lo ha spinto viene strozzato dall’altro uomo, che indossa un ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo quanto riferito, unadelè convalescente dopo aver quasi perso un occhio in unacon un uomoMMA all’inizio di questo mese a Norman, Okla. La polizia sta indagando dopo che il Wide Receiver dell’Oklahoma Sooners, Spencer Jones è stato brutalmente picchiato in unche èto rapidamentedopo essere stato pubblicato lo scorso venerdì. Jones e un altro uomo sembrano istigare la lotta, imprecando e spingendo altri due uomini. Dopo che l’altro uomo spinge uno dei due ragazzi, Jones viene rapidamente preso a pugni e portato a terra. L’uomo che ha preso a pugni Jones lo abbatte e si prepara per uno strangolamento. L’uomo che lo ha spinto viene strozzato dall’altro uomo, che indossa un ...

