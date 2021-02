Microsoft porta l’intelligenza artificiale su Word (Di martedì 23 febbraio 2021) L’anno scorso Microsoft aveva annunciato l’introduzione della tecnologia di previsione del testo nel suo programma di scrittura Word, parte della suite di produttività Office, attivando questa funzionalità per il 50% degli utenti del canale beta. Ora sembra che Microsoft sia pronta a rendere la funzionalità disponibile a tutti. Secondo una versione recente della roadmap di Microsoft 365, le previsioni del testo verranno dislocheranno agli utenti di Microsoft Word a marzo. Microsoft nota che la funzionalità aiuterà “gli utenti a scrivere in modo più efficiente prevedendo il testo in modo rapido, tempestivo e accurato”. La funzionalità si basa su un modello di Machine Learning per creare suggerimenti in base al testo digitato dall’utente. Una volta implementate, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) L’anno scorsoaveva annunciato l’introduzione della tecnologia di previsione del testo nel suo programma di scrittura, parte della suite di produttività Office, attivando questa funzionalità per il 50% degli utenti del canale beta. Ora sembra chesia pronta a rendere la funzionalità disponibile a tutti. Secondo una versione recente della roadmap di365, le previsioni del testo verranno dislocheranno agli utenti dia marzo.nota che la funzionalità aiuterà “gli utenti a scrivere in modo più efficiente prevedendo il testo in modo rapido, tempestivo e accurato”. La funzionalità si basa su un modello di Machine Learning per creare suggerimenti in base al testo digitato dall’utente. Una volta implementate, gli ...

GruppoHera : Il 22/02 alle 18 e il 24/02 alle 20.30 con il #GruppoHera si terranno incontri online, attraverso la piattaforma Mi… - dlcompare_it : Microsoft Flight Simulator - L'ultimo aggiornamento gratuito porta miglioramenti ai paesaggi che vedrete in tutto i… - Digital4_biz : Lo #SmartWorking porta vantaggi sia ai lavoratori sia alle aziende. Perché non sia semplice lavoro da remoto, serve… - Mondo3 : Cloud e smart working per andare oltre la pandemia: l'innovazione digitale di Riso Scotti porta la firma di Vodafon… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft porta L'ambientalismo pragmatico di Bill Gates: 4 soluzioni per evitare il disastro Il fondatore di Microsoft sta dedicando la seconda parte della sua vita a obiettivi filantropici, ...povertà se [860 milioni di persone al mondo] non hanno un accesso affidabile ai benefici che porta l'...

Gli sfondi di Bing Wallpaper arrivano sul Microsoft Store Microsoft porta l'applicazione Bing Wallpaper dedicata agli sfondi del desktop sulla piattaforma ufficiale di Windows 10: eccola in ...

Microsoft porta l’intelligenza artificiale su Word Il Fatto Quotidiano Bing Wallpaper arriva sul Microsoft Store Microsoft porta l'applicazione Bing Wallpaper dedicata agli sfondi del desktop sulla piattaforma ufficiale di Windows 10: eccola in download.

Microsoft attiva il throttling su Exchange A partire dal mese di aprile, Microsoft limiterà a 3.600 all'ora il numero di email in ricezione per gli abbonati al servizio Exchange Online.

Il fondatore dista dedicando la seconda parte della sua vita a obiettivi filantropici, ...povertà se [860 milioni di persone al mondo] non hanno un accesso affidabile ai benefici chel'...l'applicazione Bing Wallpaper dedicata agli sfondi del desktop sulla piattaforma ufficiale di Windows 10: eccola in ...Microsoft porta l'applicazione Bing Wallpaper dedicata agli sfondi del desktop sulla piattaforma ufficiale di Windows 10: eccola in download.A partire dal mese di aprile, Microsoft limiterà a 3.600 all'ora il numero di email in ricezione per gli abbonati al servizio Exchange Online.