(Di martedì 23 febbraio 2021) Immobili, autovetture e rapporti finanziari, per un valore di circa undi, sono statidai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione del Giudice delle Indagini Preliminari di Civitavecchia, nei confronti dei due persone corresponsabili di unaordita ai danni della Fondazionedidi Civitavecchia. Il provvedimento parte da un’indagine delle Fiamme Gialle della Compagnia di Civitavecchia, dirette dlocale Procura della Repubblica e coordinate dal Gruppo, che si è incaricata di andare a fondo partendo ddenuncia presentata dai vertici della fondazione. Le indagini La vicenda ha avuto inizio nel 2015 quando la Fondazione cedette a Banca Intesa le quote detenute nella ...

CorriereCitta : Maxi truffa alla Cassa di Risparmio: sequestrati beni per un milione di euro - TG24info : Roma - #Truffa ai danni della Fondazione Cassa Risparmio Civitavecchia, maxi sequestro della Finanza -… - LatinaBiz : Polizia C'è stato un tentativo di una truffa ai danni della Unipolsai sventata dalla polizia stradale. I fatti ris… - News_24it : Al CENTRO DELL’INCHIESTA LO STUDIO LEGALE E DI CONSULENZA INFORTUNISTICA TROTTA DI LATINA IL PAGAMENTO RICHIESTO A… - vocidicitta : Articolo modificato: Operazione “GOLD CRASH”: la Polizia Stradale sventa maxi truffa -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi truffa

Cashback, il caso dei 'furbetti della benzina' Anche QuiFinanza ha parlato dellaai danni ... scoperto il punto debole delle cellulesvendita della Rifle in fallimento: jeans, felpe e ...Camper abbandonato in autostrada fa scopriredi targhe clonate Roghi tossici a Roma, la polveriera di via Salviati: 'È come la Terra dei fuochi' ...Campagnola, l'uomo ha usato la documentanzione di un'azienda esistente ma all'oscuro della compravendita. I carabinieri indagano su altre truffe identiche ...Indagine della Procura e della Finanza. Sotto accusa alcuni boss e i loro parenti per un totale di 145 persone VIDEO ...