Il Governo accelera sul nuovo Dpcm. Vertice in serata a Palazzo Chigi. Draghi vede Brusaferro, Locatelli e Miozzo. Domani Speranza riferirà in Parlamento (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Governo accelera sul nuovo Dpcm con le norme anti-Covid in vista della scadenza, fissata per il 5 marzo dell'ultimo provvedimento approvato dal precedente esecutivo. Il premier Mario Draghi ha convocato per le 19 di oggi una riunione con i ministri interessati dall'emergenza, quindi in primis Mariastella Gelmini (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute). Alla riunione, secondo quanto riferisce l'Ansa citando fonti di Palazzo Chigi, partecipano anche il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il coordinatore del Comitato tecnici scientifico, Agostino Miozzo (nella foto) e il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.

