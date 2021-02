Gf Vip 5 | stanotte verrà staccata la diretta | ecco perché e il web non la prende benissimo

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Mancano pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 5, che andrà in onda lunedì 1 marzo, e proprio nella puntata andata in onda ieri sera è stata annunciata un’importante novità, che fungerà da esperimento in vista della prossima edizione: la24 ore su 24 sarà sempre disponibile, ma le immagini mostrate andranno in onda con qualche minuto di differita per evitare spiacevoli problemi come quello delle presunte bestemmie o di frasi spiacevoli, a cui abbiamo spesso assistito in questi mesi. Poco fa i canali social della trasmissione hanno annunciato che il collegamento con la Casa non sarà disponibile dall’01.00 alle 09.00 per interventi tecnici programmati. La notizia non è stata accolta positivamente dal pubblico che ha visto in questa decisione un tentativo di nascondere le dinamiche più interessanti, che – come abbiamo avuto modo di vedere – accadono ...