Gf Vip 5, dopo l'inaspettata nomination Tommaso Zorzi e Stefania Orlando mettono in dubbio i sentimenti di Dayane Mello per Rosalinda Cannavò

Ha lasciato tutti a bocca aperta la nomination ai danni di Rosalinda Cannavò da parte di Dayane Mello, che solo qualche attimo prima aveva ammesso il sentimento provato nei confronti dell'attrice siciliana. Il tremendo gioco del Gf infatti, nell'ultima puntata ha messo alle strette i tre finalisti: Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Ognuno di loro ha dovuto decidere se mandare al televoto la coppia formata da Stefania Orlando Vs Rosalinda o quella formata da Andrea Zelletta Vs Samantha De Grenet. Se Zorzi ha voluto tutelare a occhi chiusi Stefania, in quanto sua grande amica, e Pierpaolo per gli stessi motivi, Andrea Zelletta, a grande ...

