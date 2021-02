Focaccia dolce | la ricetta di Fulvio Marino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ladelladi, ildi oggi 23 febbraio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Una vera delizia lacon lo zucchero che completa tutto ma in piùaggiunge anche la crema pasticcera come ripieno, una vera bontà. Con o senza crema ladiè da provare. Non perdete questa e le altre ricette di oggi 23 febbraio 2021 di E’ sempre mezzogiorno, le ricette di Antonella Clerici e dei suoi collaboratori in cucina. Oggi Antonella Clerici era un po’giù ma con unacon la crema così golosa non poteva non sentirsi meglio. Prosciutto e burrata o anche culatello per chi adora la ...