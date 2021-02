F. Galli: «Milan, le cadute non cancellano quanto di buono fatto fino ad ora» (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex giocatore e dirigente del Milan, ha così parlato del momento vissuto dal club rossonero Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Filippo Galli, ex giocatore e dirigente del Milan, ha così parlato del momento vissuto dal club rossonero: «È un momento di difficoltà, su questo non si discute. Ma le ultime cadute non possono cancellare quanto di buono il Milan ha fatto vedere nei mesi scorsi. A un certo punto, nell’opinione comune il Milan è passato da una categoria all’altra: prima era una squadra che andava oltre le aspettative, poi è diventata una candidata credibile per lo scudetto. La consapevolezza di essere considerati una pretendente al titolo può aver ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Filippo, ex giocatore e dirigente del, ha così parlato del momento vissuto dal club rossonero Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Filippo, ex giocatore e dirigente del, ha così parlato del momento vissuto dal club rossonero: «È un momento di difficoltà, su questo non si discute. Ma le ultimenon possono cancellarediilhavedere nei mesi scorsi. A un certo punto, nell’opinione comune ilè passato da una categoria all’altra: prima era una squadra che andava oltre le aspettative, poi è diventata una candidata credibile per lo scudetto. La consapevolezza di essere considerati una pretendente al titolo può aver ...

milansette : F. Galli: 'Due cadute non cancellano quanto di buono ha fatto il Milan' - sportli26181512 : F. Galli: 'Due cadute non cancellano quanto di buono ha fatto il Milan': Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, F… - MilanNewsit : F. Galli: 'Due cadute non cancellano quanto di buono ha fatto il Milan' - Gazzetta_it : Intervista a Filippo #Galli “Pioli ha un piano B. #Romagnoli non si tocca” #milan - sportli26181512 : Filippo Galli: 'A Pioli serve tempo per un piano B. Ibra? Vi dico perché il Festival non peserà': Filippo Galli: 'A… -