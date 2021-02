Di Battista non è più tra gli iscritti M5S. Il futuro del Movimento ora è nelle mani di Conte. Di Maio e Bonafede hanno rilanciato dell’ex premier. È l’unico rimedio ai dissidi interni (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono settimane ormai che per il Movimento è iniziato un processo che porterà in ogni caso a un profondo cambiamento. “Se sarà evoluzione o involuzione, lo scopriremo solo vivendo”, sorride un senatore dei Cinque stelle. Al di là della battuta, la realtà è proprio questa: il Movimento vive una delle sue fasi più delicate della sua storia. Tra espulsioni e addii i Cinque stelle stanno provando a raccogliere i cocci per riorganizzarsi. Preparando, però, già il terreno a quel colpo che da solo non solo potrebbe rimettere in piedi il Movimento e la stima che gli attivisti hanno nella creatura pensata e ideata da Beppe Grillo, ma potrebbe ricompattare anche tutta la squadra di parlamentari. L’idea è quella di anticipare una “mossa” che comunque, dicono i ben informati, era prevista: un possibile e immediato ritorno in campo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono settimane ormai che per ilè iniziato un processo che porterà in ogni caso a un profondo cambiamento. “Se sarà evoluzione o involuzione, lo scopriremo solo vivendo”, sorride un senatore dei Cinque stelle. Al di là della battuta, la realtà è proprio questa: ilvive una delle sue fasi più delicate della sua storia. Tra espulsioni e addii i Cinque stelle stanno provando a raccogliere i cocci per riorganizzarsi. Preparando, però, già il terreno a quel colpo che da solo non solo potrebbe rimettere in piedi ile la stima che gli attivistinella creatura pensata e ideata da Beppe Grillo, ma potrebbe ricompattare anche tutta la squadra di parlamentari. L’idea è quella di anticipare una “mossa” che comunque, dicono i ben informati, era prevista: un possibile e immediato ritorno in campo ...

