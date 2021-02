Dayane Mello svela che tipo di amore la legava a Rosalinda Cannavò – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di nuove riflessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello, dopo la difficilissima puntata di ieri sera quando, in diretta, ha fatto coming out svelando i suoi effettivi sentimenti per Rosalinda Cannavò, si è portata a Casa anche tanto astio per averla mandata in nomination contro Stefania Orlando. Dayane Mello svela che tipo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di nuove riflessioni nella Casa del Grande Fratello Vip., dopo la difficilissima puntata di ieri sera quando, in diretta, ha fatto coming outndo i suoi effettivi sentimenti per, si è portata a Casa anche tanto astio per averla mandata in nomination contro Stefania Orlando.che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

