Crotone-Cagliari | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 febbraio 2021)si giocherà sabato 28 febbraio alle ore 15 allo stadio Scida di. Si tratta di una autentica sfida salvezza, tra due squadre che sono reduci da due sconfitte. I calabresi hanno fatto il possibile in un campo impossibile come lo Juventus Stadium, subendo tre reti. Ilha perso non solo la gara ma anche l’allenatore, Eusebio di Francesco. La dirigenza sarda ha infatti deciso di salutare l’ex tecnico di Sassuolo e Roma ed ingaggiare l’ex spallino Semplici, come traghettatore e, perchè no, salvatore della stagione disastrosa del. La partitasarà disponibile su Sky Sport a partire dalle ore 15.00. Leonardo Semplici è il nuovo allenatore delCome arrivano le ...