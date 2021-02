Coronavirus a Pomezia: morta una donna di 69 anni, sono 23 le vittime in città da inizio pandemia (Di martedì 23 febbraio 2021) Coronavirus a Pomezia, la città piange un’altra vittima. Dall’inizio dell’epidemia sono 23 le vittime accertate in città. «L’Amministrazione comunale e la città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici della nostra concittadina scomparsa». La vittima è una donna di 69 anni. Coronavirus Pomezia: la situazione dei contagi Sul fronte dei contagi scendono a 320 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 12 ricoverati presso strutture ospedaliere e 308 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 2.009. Venti invece le persone poste in isolamento domiciliare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021), lapiange un’altra vittima. Dall’dell’epidemia23 leaccertate in. «L’Amministrazione comunale e latutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici della nostra concittadina scomparsa». La vittima è unadi 69: la situazione dei contagi Sul fronte dei contagi scendono a 320 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di, di cui 12 ricoverati presso strutture ospedaliere e 308 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 2.009. Venti invece le persone poste in isolamento domiciliare ...

