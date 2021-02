Congo, attacco compiuto da gruppo di 6 persone. Muoiono un ambasciatore italiano, un carabiniere e l’autista (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governatore della provincia Congolese Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, ha detto che l'attacco costato la vita all'ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e a un autista del Programma alimentare mondiale (Pam) è stato messo a segno, "stando alle prime indagini, da un gruppo di sei persone che parlava Kinyarwanda", la lingua parlata in Ruanda. Raggiunto dal New York Times, il governatore ha precisato che l'attacco è avvenuto in una zona dove operano da tempo le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda, uno dei più grandi gruppi armati attivi nel paese, legato al genocidio del 1994.Muoiono ambasciatore italiano e un carabiniere"Erano cinque le persone a ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 23 febbraio 2021) Il governatore della provincialese Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, ha detto che l'costato la vita all'Luca Attanasio, alVittorio Iacovacci e a un autista del Programma alimentare mondiale (Pam) è stato messo a segno, "stando alle prime indagini, da undi seiche parlava Kinyarwanda", la lingua parlata in Ruanda. Raggiunto dal New York Times, il governatore ha precisato che l'è avvenuto in una zona dove operano da tempo le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda, uno dei più grandi gruppi armati attivi nel paese, legato al genocidio del 1994.e un"Erano cinque lea ...

