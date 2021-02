Black Ops Cold War gratis per una settimana per la stagione 2 (Di martedì 23 febbraio 2021) In occasione dell’arrivo della seconda stagione e della nuova modalità Zombie Outbreak, CoD Black Ops Cold War sarà gratis per una settimana a partire da giovedì Call of Duty Black Ops: Cold War sta per ricevere un aggiornamento piuttosto corposo in concomitanza con l’arrivo della seconda stagione del multiplayer. Un aggiornamento che porterà con sé anche la nuova modalità Outbreak, legata agli Zombies che tutti abbiamo imparato ad amare nel corso dei capitoli di Call of Duty. In occasione dell’avvio della seconda stagione che arriverà giovedì 25 febbraio, Activision Treyarch ha annunciato una nuova settimana gratuita per Black Ops Cold War che avrà inizio proprio il 25 febbraio e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 febbraio 2021) In occasione dell’arrivo della secondae della nuova modalità Zombie Outbreak, CoDOpsWar saràper unaa partire da giovedì Call of DutyOps:War sta per ricevere un aggiornamento piuttosto corposo in concomitanza con l’arrivo della secondadel multiplayer. Un aggiornamento che porterà con sé anche la nuova modalità Outbreak, legata agli Zombies che tutti abbiamo imparato ad amare nel corso dei capitoli di Call of Duty. In occasione dell’avvio della secondache arriverà giovedì 25 febbraio, Activision Treyarch ha annunciato una nuovagratuita perOpsWar che avrà inizio proprio il 25 febbraio e ...

