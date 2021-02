Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA LAURENTINA E LAFIUMICINO CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DA, CODE ALTEZZA RACCORDO ANULARE, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO VERSO IL CENTRO. INVECE, SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA PER LAVORI SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO IN DIREZIONEPER QUANTO RIGUARDA IL ...