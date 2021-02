Vanessa Incontrada distrutta, quanti pianti per la donna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vanessa Incontrada è stata vittima di una serie di polemiche che l’hanno messa in seria difficoltà. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo subito. Vanessa Incontrada questo pomeriggio sarà protagonista nel film “La cena per farli conoscere“, in onda su Cine34. La pellicola è diretta da Pupi Avati e vede nel cast accanto alla celebre attrice, conduttrice Leggi su youmovies (Di lunedì 22 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stata vittima di una serie di polemiche che l’hanno messa in seria difficoltà. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo subito.questo pomeriggio sarà protagonista nel film “La cena per farli conoscere“, in onda su Cine34. La pellicola è diretta da Pupi Avati e vede nel cast accanto alla celebre attrice, conduttrice

CastingNewsPro : Casting comparse e figurazioni speciali per la nuova fiction con Vanessa Incontrada #casting #provini… - CastingNewsPro : TOSCANA: Si cercano maestranze per la nuova serie Mediaset con Vanessa Incontrada #toscana #vanessaincontrada… - zazoomblog : Vanessa Incontrada spettacolare a gambe aperte: fan sbalorditi – FOTO - #Vanessa #Incontrada #spettacolare… - s6nfr6ncesc6 : @darveyfeels_ Io me la ricordo in Il capitano Maria con Vanessa Incontrada - provinicasting : Selezione maestranze per nuova fiction Mediaset con Vanessa Incontrada -