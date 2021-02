Tutto merito di Freud (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutta Colpa di Freud - Claudio Bisio e Max Tortora Quando si decide di ispirarsi ad un titolo famoso per realizzare un nuovo progetto si corrono due rischi: il primo è quello di tradirne il senso originale, non essendone all’altezza; il secondo e opposto è quello di ripetersi, non offrendo al pubblico nulla di nuovo ed interessante. Ebbene, la fiction Tutta Colpa di Freud, disponibile da venerdì prossimo su Amazon Prime Video, destinata al prime time di Canale 5 ed ispirata all’omonima pellicola del 2014, ha evitato entrambe le trappole, vincendo la propria scommessa. Il cuore del film di Paolo Genovese – che qui firma il soggetto, mentre la regia è di Rolando Ravello – rimane intatto, la storia non perde la propria sostanza ma viene rallentata, ampliata, e cresce. L’inserimento di nuovi personaggi e situazioni aiuta a spalmare la narrazione su più ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tutta Colpa di- Claudio Bisio e Max Tortora Quando si decide di ispirarsi ad un titolo famoso per realizzare un nuovo progetto si corrono due rischi: il primo è quello di tradirne il senso originale, non essendone all’altezza; il secondo e opposto è quello di ripetersi, non offrendo al pubblico nulla di nuovo ed interessante. Ebbene, la fiction Tutta Colpa di, disponibile da venerdì prossimo su Amazon Prime Video, destinata al prime time di Canale 5 ed ispirata all’omonima pellicola del 2014, ha evitato entrambe le trappole, vincendo la propria scommessa. Il cuore del film di Paolo Genovese – che qui firma il soggetto, mentre la regia è di Rolando Ravello – rimane intatto, la storia non perde la propria sostanza ma viene rallentata, ampliata, e cresce. L’inserimento di nuovi personaggi e situazioni aiuta a spalmare la narrazione su più ...

spillthetea90 : Eeeeh già ?? ringraziatela se oggi ho iniziato a seguire altri è tutto merito della salemina ??@GiuliaSalemi93 - Dany76338165 : RT @Fra8412: 'Io ad un certo punto non volevo più vivere. Non ce la facevo più' queste parole sono di Rosi, in merito alla sua situazione l… - saidifelicita : @twinklesnorlax un pezzo di tutto questo è merito tuo, grazie - abditeory : @guccistony tutto merito di touya - NMatteis : @pierpi13 Colpa di Renzi ! Lo sospettavo. Invece aver portato Draghi a Palazzo Chigi é tutto merito di Zingaretti. -