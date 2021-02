“Striscia La Notizia” consegna il tapiro a Ibrahimovic

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il 3 a 0 nel derby il programma ha raggiunto il rossonero Nel derby giocato ieri pomeriggio, 21 febbraio, tra Milan e Inter i rossoneri sono incappati in una pesante sconfitta per 3 a 0 (doppietta di Lautaro e rete di Lukaku). Risultato che non avrà fatto sorridere Zlatan, che è stato raggiunto dal programma Mediaset “La” che gli hato il suo sestod’oro. Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, l’attaccante del Milan ha dichiarato: «È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il, magari porta fortuna»., sarà anche impegnato, dalla prossima settimana con il Festival di Sanremo, su cui però non si sbilancia: «Per ora sono concentrato sulle ...

Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda il filmato completo dell'aggressione subita sabato mattina a Brescia, in via Rizzo, da Vittorio Brumotti e due operatori del Tg satirico, assaliti ... Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un inviato di Striscia la Notizia: si tratta di Rajae Bezzaz, aggredita in via Tiburtina a Roma con la sua troupe mentre filmava un nuovo capitolo dell'inchiesta su blocco degli sfratti e morosità. "In Italia è ...