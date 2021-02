Serie A | esonero a sorpresa per l’allenatore | è arrivata l’ufficialità

(Di lunedì 22 febbraio 2021) A pochi giorni dal rinnovo di contratto, c’è un importanteinA. Già ufficiale anche il nome del sostituto LaA è ufficialmente entrata nel vivo. Dopo i primi mesi di assestamento, ora tutte le squadre hanno chiari i propri obiettivi e lotteranno fino all’ultima giornata per ottenerli. In testa, l’Inter ha L'articolo proviene da Inews.it.

CAGLIARI - La notizia che ormai era nell'aria da ore, adesso ha assunto anche i crismi dell'ufficialità: Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Cagliari. Il club rossoblù ha deciso l'esonero dell'allenatore nonostante il rinnovo di contratto arrivato poco di più un mese fa: paga un ruolino da incubo con il terzultimo posto a 15 punti in 23 giornate, con ben 14 sconfitte al passivo. A pochi giorni dal rinnovo di contratto, c'è un importante esonero in Serie A. Già ufficiale anche il nome del sostituto. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Cagliari ha reso noto l'esonero di Di Francesco.