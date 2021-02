Sanremo siamo noi

RaiRadio2 : E ci sei adesso tu, a dare un senso ai giorni miei ?? Il #15febbraio di 35 anni fa, @RamazzottiEros vinceva… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'In bocca la lupo, saremo con voi!' - @fabfazio 'Siamo del comitato ignora Sanremo!' - @Fiorello @Fiorello e Amadeus… - BernardCampos9 : RT @music_sonos: Sonia Wild delle Snei Ap, gruppo emiliano a cui abbiamo assegnato il Premio Sanremo Rock 2020 (siamo Partner Premium). Avr… - Trashaddected : @simbaissad Siamo contenti che sia uscita perché così si parla di lei in tutte le trasmissioni a differenza del vos… - themusicway_mag : Sanremo. La Rappresentante di Lista: “siamo gli alieni del Festival” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo siamo

Agenzia ANSA

Leggi anche > ' Vogliamo intrattenervi cinque sere è unstorico, un Festival così non si è ... 'Vi ricordate l'anno scorso? - dice Fiorello -andati alla festa di Sorrirsi e Canzoni come l'...... morali e poi economici, per questoandati a lavorare presto. Mamma e Papà a modo loro ci ... che 15 anni fa vinse il Festival dicon Vorrei Avere il Becco , ha dedicato il brano al Papà , ...Iva Zanicchi, a Domenica Live con Barbara D'Urso, parla del mistero della morte di Luigi Tenco: «Non credo che si sia ucciso perché la sua canzone non era entrata ...Ma allo stesso tempo è stato necessario anche sopperire al senso di vuoto, utilizzando le pareti laterali Sanremo, gran belle sorpresa per questa nuova edizione in arrivo a brevissimo. E’ pronto un pa ...