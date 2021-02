Sanremo 2021 Beppe Vessicchio torna all’Ariston con un ruolo speciale

Leggi su chenews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)con undiverso dal solito, la notizia ha già fatto impazzire tutti i fan. Scopriamo qualche cosa in più. Si parla ancora di Festival di, la famosa kermesse canora chein onda il 2 Marzo diversamente della solita data fissata per Febbraio, seppur con tutte le difficoltà e le nuove regole da seguire causa Covid. Ricordiamo infatti che il Comitato Tecnico Scientifico ha vietato il pubblico in studio, di qualsiasi genere e anche intorno al Teatro tutte le regole saranno molto forti, senza contare i tamponi a cui tutte le persone presentidovranno sottoporsi. Una certezza però sembra essere quella della presenza di ...