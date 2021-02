Sam Riley | Natasia Demetriou e Jacob Anderson nel cast di Timestalker

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il brillante successo di Prevenge nel 2016, Alice Lowe punta a tornare, accompagnata da attori d’eccezione, nella sua nuova fatica:Il, dagli ultimissimi aggiornamenti conterrebbe nomi come Sam, che abbiamo potuto amare nella saga di Maleficent,, volto noto di What We Do in the Shadows, e, conosciuto per Il Trono di Spade, ma anche per le sue doti canore. La pellicola ci racconterà dell’amore non corrisposto di una donna nel corso di diversi secoli. Ogni membro del, interpreterà personaggi in svariati momenti storici, dalla Scozia occidentale del 1680 all’apocalittico 22 ° secolo. La regista stessa apparirà nel film come uno dei personaggi, regalandoci un momento di meta-cinema non ...