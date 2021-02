Per Giulia de Lellis dopo il cinema arriva il primo programma da conduttrice (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un periodo davvero d’oro per Giulia de Lellis che sta portando avanti tantissimi progetti in questo ultimo anno. La vedremo presto anche la cinema, con la speranza che si possa tornare nelle sale il prima possibile, per la prima volta come attrice, anche se in realtà interpreta se stessa. Ma non solo. Oggi la bella influencer romana ha deciso anche di confermare una delle voci che stava circolando da giorni. Presto la vedremo al timone di un programma televisivo. Un altro piccolo tassello nella sua carriera ancora tutta da scrivere ma con delle ottime premesse. La De Lellis infatti ha ottenuto un ruolo importante: sarà conduttrice di un programma televisivo che nel mondo ha riscosso un grande successo. E’ lei stessa a confermarlo raggiante dai social: entra a far parte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un periodo davvero d’oro perdeche sta portando avanti tantissimi progetti in questo ultimo anno. La vedremo presto anche la, con la speranza che si possa tornare nelle sale il prima possibile, per la prima volta come attrice, anche se in realtà interpreta se stessa. Ma non solo. Oggi la bella influencer romana ha deciso anche di confermare una delle voci che stava circolando da giorni. Presto la vedremo al timone di untelevisivo. Un altro piccolo tassello nella sua carriera ancora tutta da scrivere ma con delle ottime premesse. La Deinfatti ha ottenuto un ruolo importante: saràdi untelevisivo che nel mondo ha riscosso un grande successo. E’ lei stessa a confermarlo raggiante dai social: entra a far parte ...

